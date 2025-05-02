Главные новости к утру 2 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» вклада в победы в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны. Господин Трамп также объявил новые праздники — дни Победы — 11 ноября и 8 мая для побед в двух войнах.

В госдепартаменте США пригрозили тем, что президент Дональд Трамп готов ввести вторичные санкции против РФ, однако добавили, он хочет подойти к этому вопросу в «дипломатическом ключе».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные штаты не оставляют попыток добиться мирного решения конфликта на Украине. «Настанет момент, когда президент (США Дональд Трамп — “Ъ”.) решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать»,— сказал господин Рубио в интервью Fox News, добавив, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, но эти позиции пока «слишком далеки».

Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин изучает возможность торговых переговоров с США. Как сообщили в ведомстве, в КНР призвали официальных лиц в Вашингтоне проявить «искренность» по отношению к Китаю.

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она добавила, что пришло время для прямых переговоров.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европа готовит новый пакет санкций против России в случае «провала» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Меры могут быть скоординированы с законопроектом о вторичных санкциях, предложенным сенатором США Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) .

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ресурсную сделку с Украиной как модель для дальнейших международных соглашений. По мнению чиновников, так страна сможет принять участие в экономическом росте регионов, которые обычно поддерживались грантами или кредитами.