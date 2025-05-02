Bloomberg: США рассматривает сделку с Украиной как модель для будущих соглашений

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ресурсную сделку с Украиной как модель для дальнейших международных соглашений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минфина.

Подписанная ресурсная сделка обеспечивает США приоритетный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов Украины. Это ключевое условие президента Дональда Трампа для продолжения поддержки.

По словам собеседника издания, американские чиновники рассматривают сделку с Украиной как возможность для Соединенных Штатов принять участие в экономическом росте регионов, которые страна обычно поддерживают грантами или кредитами.

Ранее Reuters сообщало, что спецпредставитель Дональда Трампа по Африке Массад Булос заявил, что США настаивают на заключении мирного соглашения между Конго и Руандой, которое также будет включать двусторонние соглашения о добыче полезных ископаемых с каждой из стран.