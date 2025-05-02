Рубио: США не оставляют попытки добиться мира на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные штаты не оставляют попыток добиться мирного решения конфликта на Украине. По его словам, принимать решение о том, куда двигаться дальше, будет президент Дональд Трамп.

«Настанет момент, когда президент (США Дональд Трамп — “Ъ”.) решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать»,— сказал Рубио в интервью Fox News, добавив, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, но эти позиции пока «слишком далеки».

Сегодня, 2 мая, официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, добавив, что пришло время для прямых переговоров.