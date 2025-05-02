Глава МИД Франции Барро: Европа готовит новый пакет санкций против РФ

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа готовит новый пакет санкций против России в случае «провала» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Меры могут быть скоординированы с законопроектом о вторичных санкциях, предложенным одним из сенаторов США. Об этом господин Барро сообщил AFP.

1 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подготовил проект о вторичных санкциях против РФ. Согласно нему, предполагается введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

«Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), что мы постараемся скоординировать эти два пакета»,— сказал Жан-Ноэль Барро в разговоре с AFP.

В феврале президент США продлил действие всех ограничений против России еще на один год. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не вводит новые санкции в отношении Москвы, чтобы не помешать решению конфликта на Украине.