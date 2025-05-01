Главные новости за 1 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты супруги экс-мэра Сочи Янины Копайгородской на перевод из СИЗО под домашний арест. Защита намерена добиваться размещения малолетних детей супругов Копайгородских в СИЗО рядом с матерью.

Количество автомобилей в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани составляет около 2,7 тыс. единиц. Водителям приходится ожидать около четырех часов для проезда по мосту.

Четыре человека госпитализированы после столкновения автомобиля каршеринга с троллейбусом №12 в Краснодаре.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на ребенка в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Местные сообщают, что подобные инциденты происходят регулярно.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организованы пункты выдачи питьевой воды из-за образовавшейся пробки в период майских праздников. Специалисты также установили 18 биотуалетов.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о непогоде. Утром и до конца суток 2 мая, а также в течение всего дня 3 мая 2025 года на большей части территории края ожидается дождь с грозой.

В Алупке состоялось открытие ключевых объектов программы благоустройства,реализуемой Сбером и курортом «Мрия» с 2024 года. Инициатива направлена на восстановление исторического облика города, развитие городской инфраструктуры и повышение туристической привлекательности.