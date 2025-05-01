Четыре человека пострадали в ДТП с троллейбусом в Краснодаре

Четыре человека госпитализированы после столкновения автомобиля каршеринга с троллейбусом №12 в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент случился в четверг, 1 мая, около 12:00 на пересечении улиц Буденного и Володарского.

По предварительным данным, водитель арендованного через сервис каршеринга автомобиля при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не уступил дорогу троллейбусу 12-го маршрута. Электротранспорт двигался со стороны Карасунской набережной.

В результате столкновения троллейбус потерял управление и врезался в столб. В аварии пострадали четыре человека: оба водителя, кондуктор троллейбуса и пассажир легкового автомобиля. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодар возглавил рейтинг российских городов по количеству ДТП в первом квартале 2025 года, обогнав Москву. Общий уровень аварийности на российских дорогах снизился на 49% в сравнении с первым кварталом предыдущего года.

Мария Удовик