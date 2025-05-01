В Алупке открыли новые объекты благоустройства

В Алупке состоялось открытие ключевых объектов программы благоустройства, реализуемой Сбером и курортом «Мрия» с 2024 года. Инициатива направлена на восстановление исторического облика города, развитие городской инфраструктуры и повышение туристической привлекательности, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс служба курорта «Мрия» Фото: пресс служба курорта «Мрия»

Возле Храма Архангела Михаила появился новый семейный сквер с игровыми зонами, спортивной площадкой и тенистыми аллеями. В парке высадили более 45 тыс. растений, установили оборудование для активного отдыха и открыли семейное кафе.

В Воронцовском парке специалисты обновили дорожки, инженерные сети и подпорные стены, установили около 200 архитектурных форм. На спуске к пляжу «Воронцовские купальни» завершены противооползневые работы. В ближайшее время начнется благоустройство Детского пляжа.

В районе исторической рыбацкой артели «Порт Жорж» провели реконструкцию причала и обустроили место хранения судов.

Программа также включает сохранение памятников — например, перенесение и восстановление могилы братьев Гавыриных.

«Всего за полгода общими усилиями нам удалось создать новые и восстановить существующие объекты. Уверен, что горожане и туристы смогут оценить все положительные изменения по достоинству»,— подчеркнул глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Мария Удовик