МЧС предупреждает о сильных ливнях с грозой в Краснодарском крае
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о непогоде. Утром и до конца суток 2 мая, а также в течение всего дня 3 мая 2025 года на большей части территории края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют гражданам оставаться в помещениях, следить за работой отопительных и осветительных систем, а при отключении электричества или газа выключить все соответствующие приборы.
Жителям рекомендуется внимательно следить за официальными сообщениями в СМИ и СМС-предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях.
Для связи с экстренными службами граждане могут использовать единый номер 112 с мобильного телефона, 01 или 101 для вызова пожарных и спасателей. Также работает телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 250-60-34.
«Ъ-Кубань» писал, что в регионе также объявили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности. Неблагоприятные условия ожидаются до конца суток 1 мая, а также в течение 2 мая 2025 года.