Более 2,7 тысяч машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

Количество автомобилей в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани составляет около 2,7 тыс. единиц. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас в очереди на переправу с Тамани находится 2,7 тыс. автомобилей, и водителям приходится ожидать около четырех часов для проезда по мосту.

В то же время, ситуация с Крыма более благоприятная: там в очереди 500 машин, а время ожидания составляет примерно два часа.

Мария Удовик