Более 2,7 тысяч машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани
Количество автомобилей в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани составляет около 2,7 тыс. единиц. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Сейчас в очереди на переправу с Тамани находится 2,7 тыс. автомобилей, и водителям приходится ожидать около четырех часов для проезда по мосту.
В то же время, ситуация с Крыма более благоприятная: там в очереди 500 машин, а время ожидания составляет примерно два часа.