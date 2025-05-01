Из-за пробки к Крымскому мосту установили пункты выдачи питьевой воды
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организованы пункты выдачи питьевой воды из-за образовавшейся пробки в период майских праздников. Об этом сообщает краевой оперштаб в своем Telegram-канале.
Фото: оперштаб Краснодарского края
Большой наплыв отдыхающих, направляющихся в Крым, вызвал затруднение движения на подъездных путях к мосту. Турпоток вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ответ на ситуацию администрация Темрюкского района обеспечила дежурство медицинских бригад вблизи затора, установила 18 биотуалетов и создала два пункта, где волонтеры раздают питьевую воду.
Для обеспечения безопасности и улучшения пропускной способности на время летнего туристического сезона на подъезде к переправе увеличили количество постов досмотра.