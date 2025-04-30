Главные новости 30 апреля. Ростов-на-Дону и область

Прокуратура Новочеркасска выявила более 150 объектов капитального строительства, которые используются в коммерческих целях без разрешительной документации.

В донской столице сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего парня, которого подозревают в подготовке самодельной бомбы для совершения теракта.

В Ростове-на-Дону выставили на торги канализацию и водопровод общей суммой в 113,9 млн рублей. Имущество принадлежало компании-должнику «Аквакомстрой».

Федеральная антимонопольная служба одобрила запрос ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» о приобретении прав на использование активов АО «Кропоткинский элеватор».

В Ростовской области корпоративные расходы бизнеса выросли за минувший год на 2,5%: с 475,7 млрд рублей до 487 млрд рублей. В среднем на одно предприятие в регионе пришлось 381,3 млн рублей затрат.

На территории ЦКБ по СПК им. Алексеева в Чкаловске состоялся спуск на воду первого «Метеора», предназначенного для Ростовской области. Скоростное судно будет курсировать по межрегиональным маршрутам.

Проект капитального ремонта Донской государственной публичной библиотеки доработают с учетом мнения общественности.