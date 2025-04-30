«РЗК «Ресурс» приобретет активы «Кропоткинского элеватора»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила запрос ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» о приобретении прав на использование активов АО «Кропоткинский элеватор». Об этом уведомила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания «Ресурс» получит в распоряжение 87% ключевых производственных активов и нематериальной собственности АО «Кропоткинский элеватор».

Предприятие «Кропоткинский элеватор» было создано в 1969 году. На базе комплекса действует мельница, где изготавливается мука высшего качества (продукт упаковывается в мешки и пакеты весом от 2 до 50 кг). Помимо этого, на предприятии функционирует цех по производству макаронных изделий и линия по розливу и упаковке растительного масла в тару объемом 1 и 5 л.

По данным СПАРК, ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» зарегистрировано в июне 1999 года в Ростове-на-Дону. Директором компании является Андрей Гавриленко. Чистый убыток организации по итогам 2024 года составил 5,6 млрд руб.

Валентина Любашенко