Проект капремонта библиотеки доработают с учетом мнения общественности

Министерства строительства и культуры Ростовской области организовали встречу с экспертами и общественностью для обсуждения технических решений капитального ремонта библиотеки. В мероприятии участвовали архитекторы, проектировщики, инженеры, постоянные читатели, представители СМИ и общественного движения «Мой фасад», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Проект капремонта библиотеки хороший, он прошел все необходимые согласования. Но думаю, что проектировщики обратят внимание на замечания общественности»,— отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Главный архитектор ООО «ПСК Содружество» Павел Селезнев подробно, с демонстрацией презентационного материала, представил концепцию проекта.

«Перед тем, как приступить к проектной разработке, мы комисионно обследовали помещения всех этажей — от подвала до крыши. Учли особенности, внесли пожелания»,— объяснил архитектор.

По словам господина Селезнева, планируется установка вентилируемого фасада из армянского туфа, замена кровли на современную мембранную и восстановление витражей по оригинальным чертежам архитектора Яна Заниса, автора первоначального проекта библиотеки 1964 года.

Проект также предусматривает замену облицовки полов и бортов зимнего сада на натуральный мрамор. Проходы будут сконфигурированы с учетом эргономики и современных требований пожарной безопасности.

«К сегодняшнему дню время капитального ремонта подошло, многие проблемы стали очень наглядны, очевидны, начиная от отделки фасада, заканчивая внутренними сетями библиотеки»,— подвела финальную черту архитектор, краевед Любовь Волошинова.

Валентина Любашенко