В Ростове на торги выставили водопровод за 63,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на торги канализацию и водопровод общей суммой в 113,9 млн руб. Имущество принадлежало компании-должнику «Аквакомстрой», сообщается на сайте тендера РТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что стоимость первого лота (водопровод общей протяженностью 2,8 тыс. м. и площадью 25 кв.м.) составляет — 63,5 млн руб., а второго (канализация протяженностью 4,3 тыс. м. и площадью в 33 кв.м.) — 50,4 млн.руб. Заявки принимаются до 26 мая.

По данным системы «Спарк», организация «Аквакомстрой» зарегистрирована в 2020 году. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения и газоснабжения.

Мария Хоперская