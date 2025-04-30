В Ростове задержали подростка, подозреваемого в подготовке теракта

В Ростове правоохранители задержали 15-летнего парня, которого подозревают в подготовке самодельной бомбы для совершения теракта. Об этом пишет издание Donnews со ссылкой на источник в ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что во время обысков в квартире школьника на улице Зорге стражи порядка обнаружили предмет, внешне схожий со взрывным устройством, три упаковки калиевой селитры общей массой более 25 кг, контейнер с кристаллизированной аммиачной селитрой, смесь алюминиевой пудры и коллоидной серы, а также инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у подростка телефон, в котором обнаружили переписку с основателем террористической организации.

В отношении задержанного, по информации издания, возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Константин Соловьев