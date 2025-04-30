Для донского региона в Чкаловске спустили на воду первое судно «Метеор»

В Чкаловске, на территории ЦКБ по СПК им. Алексеева, состоялся спуск на воду первого «Метеора», предназначенного для Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Новое судно было построено по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и передано судоходной пассажирской компании «Дон». Ожидается, что «Метеор 120Р» будет курсировать по межрегиональным направлениям, включая маршруты в сторону Кубани и Донецкой Народной Республики.

В дополнение к двум уже работающим на Дону судам «Валдай 45Р», «Метеор 120Р» планируется использовать на маршруте, соединяющем Ростов-на-Дону с Таганрогом и ст. Романовской и Старочеркасской.

«Закупка «Метеоров» необходима для захода в акватории, в которых не может работать «Валдай», так как на Дону есть речные участки с морскими условиями эксплуатации»,— сообщил гендиректор СПК «Дон» Герман Лопаткин.

По словам Евгения Цыпленкова, генерального директора ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, в рамках государственной программы льготного лизинга законтрактовано в общей сложности 16 судов «Метеор 120Р». Он также отметил, что интерес к данному типу судов проявляют различные регионы России, такие как Удмуртия, Якутия и Тюменская область.

Валентина Любашенко