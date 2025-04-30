В Новочеркасске прокуратура выявила 150 незаконных объектов недвижимости

В апреле 2025 года прокуратура Новочеркасска организовала крупномасштабную проверку соблюдения градостроительных норм, которая выявила отсутствие разрешений на строительство в отношении коммерческой недвижимости. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время проверки разрешительной документации на строительство в Новочеркасске прокуратура вместе с управлением архитектуры и градостроительства и комитетом по управлению муниципальным имуществом изучила документы застройщиков и оценила работу муниципальных органов, в том числе, на предмет законности проведения межведомственных комиссий по признанию построек самовольными.

По результатам проверки прокуратура Новочеркасска выявила более 150 объектов капитального строительства, которые используются в коммерческих целях без разрешительной документации. Кроме того, в большинстве случаев вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположены объекты, не соответствует фактическому использованию коммерческих объектов, уверены в ведомстве.

Здесь уточнили, что прокуратура подготовит исковые заявления в Арбитражный суд Ростовской области с требованием к хозяйствующим субъектам снести незаконные постройки.

Снежана Стодольская