Донской бизнес увеличил корпоративные расходы в 2024 году на 2,5%

В 2024 году общие коммерческие и административные издержки больших и средних компаний в Южном федеральном округе увеличились на 15% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки свыше 2 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza. Основной вклад в этот рост внесли Краснодарский край и Ростовская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По данным источника, в Краснодарском крае в минувшем году корпоративные издержки увеличились на 20%, достигнув суммарного значения в 1,3 трлн руб.

В Ростовской области корпоративные расходы бизнеса выросли на 2,5% за год, увеличившись с 475,7 млрд до 487 млрд руб. В среднем на одно предприятие в регионе пришлось 381,3 млн руб. затрат, что сопоставимо с показателями предыдущего года.

Согласно анализу FinExpertiza, наиболее существенный рост коммерческих и административных издержек предприятий наблюдался в торговле, перерабатывающей индустрии, информационно-коммуникационном секторе, логистике и складском хозяйстве, а также в энергетической отрасли. Около 90% общего увеличения расходов пришлось именно на эти пять ключевых секторов экономики.

Валентина Любашенко