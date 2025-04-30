Главные новости за 30 апреля. Воронеж, Липецк, Тамбов, Орел
Воронежского партнера сети «Светофор» уличили в дискриминации поставщиков
Совладельцу «Стройсервиса» отказали в пересмотре дела о взыскании 813 млн с ГЧ
Суд удовлетворил иск Росимущества к липецкой фабрике Roshen
Воронежский концерн «Созвездие» разработал новый комплекс РЭБ
Три региона Черноземья попали в число получателей 1 млрд на кластеры
Бывшее общежитие Мичуринского ГАУ продают за 23,2 млн рублей
Артем Зимоглядов официально возглавил Поворинский район Воронежской области
ФНС снова пытается обанкротить орловский завод противопожарного машиностроения