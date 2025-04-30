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Главные новости за 30 апреля. Воронеж, Липецк, Тамбов, Орел

Воронежского партнера сети «Светофор» уличили в дискриминации поставщиков

Совладельцу «Стройсервиса» отказали в пересмотре дела о взыскании 813 млн с ГЧ

Суд удовлетворил иск Росимущества к липецкой фабрике Roshen

Воронежский концерн «Созвездие» разработал новый комплекс РЭБ

Три региона Черноземья попали в число получателей 1 млрд на кластеры

Бывшее общежитие Мичуринского ГАУ продают за 23,2 млн рублей

Артем Зимоглядов официально возглавил Поворинский район Воронежской области

ФНС снова пытается обанкротить орловский завод противопожарного машиностроения

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