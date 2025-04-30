Артем Зимоглядов официально возглавил Поворинский район Воронежской области

Совет народных депутатов Поворинского района Воронежской области избрал главой муниципалитета Артема Зимоглядова. Он вступит в должность 6 мая. Срок его полномочий — до сентября 2027 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Зимоглядов был и. о. главы района с середины февраля

Фото: предоставлено правительством Воронежской области Артем Зимоглядов был и. о. главы района с середины февраля

Фото: предоставлено правительством Воронежской области

Артем Зимоглядов родился в 1979 году. С 2009 года работал в структуре райадминистрации. В 2014 году стал замглавы района, в 2018-м — первым заместителем. С 19 февраля 2025 года исполнял обязанности руководителя администрации муниципалитета.

17 февраля стало известно, что пост главы Поворинского района досрочно покинул Александр Леонов. Он стал врио главы Борисоглебского городского округа, сменив на руководящей должности Андрея Пищугина.

Алина Морозова