Совладельцу «Стройсервиса» отказали в пересмотре дела о взыскании 813 млн с ГЧ

Арбитражный суд Воронежской области возвратил совладельцу местного ООО «Стройсервис» Александру Муштаеву заявление о пересмотре иска компании о взыскании 812,7 млн руб. с воронежского АО «Галерея Чижова» (ГЧ, близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову). Согласно картотеке арбитражных дел, господин Муштаев требовал этого из-за «вновь открывшихся обстоятельств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В определении суда говорится, что совладелец обанкротившегося в 2021 году «Стройсервиса» безуспешно пытался оспорить просрочку срока подачи соответствующего заявления. 19-й арбитражный апелляционный суд рассматривает жалобу совладельца «Стройсервиса» Павла Какалия на решение первой инстанции по аналогичному заявлению.

В марте Верховный суд РФ отклонил жалобу господина Муштаева на решения нижестоящих инстанций о невзыскании с ГЧ указанной суммы. Бизнесмен оспорил это решение, но, согласно картотеке арбитражных дел, суд возвратил ему претензию.

«Стройсервис» инициировал разбирательство еще летом 2020 года. По мнению истца, ГЧ не выплатила ему доходы от деятельности. В «Галерее Чижова» ранее заявляли, что бывший совладелец не инвестировал предусмотренные договором 15% в стройку третьей очереди ТРЦ.

Совладелец «Стройсервиса» Павел Какалия заявлял «Ъ-Черноземье», что в основу судебного решения о невзыскании 812,7 млн руб. частично легли «несуществующие расходы за фиктивные работы при строительстве ТРЦ», которые «повесили» на него и Александра Муштаева. По его словам, их «долго пытались выкурить из проекта, не переводя выручку».

Подробнее об этом споре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова