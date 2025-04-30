Три региона Черноземья попали в число получателей 1 млрд на кластеры

Правительство РФ собирается выделить 13 регионам РФ 1 млрд руб. на создание образовательных и производственных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет». Среди получателей поддержки оказались Белгородская, Воронежская и Курская области. Об этом сообщили в кабмине.

Всего кластеров будет 13, они также предполагаются в Брянской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областях, Севастополе, Крыму, ДНР, ЛНР, Ингушетии и Еврейской автономной области.

Проект «Профессионалитет» реализуется в колледжах по всей стране, предоставляя студентам рабочие места в местных компаниях. В рамках программы функционирует 370 кластеров с участием порядка 2 тыс. компаний, чьи инвестиции в проект превысили 6 млрд руб.

Анна Швечикова