Бывшее общежитие Мичуринского ГАУ продают за 23,2 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» в третий раз выставил на аукцион бывшее общежитие Мичуринского аграрного университета (МичГАУ) в Тамбовской области. Оно расположено на улице Революционная в городе Мичуринск. Начальная цена лота составляет 23,2 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу здание

Фото: «ДОМ.РФ» Выставленное на продажу здание

Фото: «ДОМ.РФ»

Лот включает пятиэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га. По словам продавца, они расположены в центре Мичуринска. Рядом находятся Коллекционный сад МичГАУ и ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье».

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 30 июня, итоги планируется подвести 4 июля.

Два предыдущих тендера по продаже бывшего общежития МичГАУ не состоялись из-за отсутствия заявок. На них лот был оценен в 30,5 млн руб.

В середине апреля предпринимательница выкупила историческое здание в Мичуринском округе Тамбовской области за 1 руб. Речь идет о главном доме усадьбы Василия Снежкова, которое в советские годы использовалось как профилакторий.

Алина Морозова