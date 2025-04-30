Воронежского партнера сети «Светофор» уличили в дискриминации поставщиков

Воронежское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении местного ООО «Вест Логистик» из-за подозрений в создании неравных условий для поставщиков продовольственных товаров в магазины сети «Светофор». Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «Вест Логистик» является логоцентром, который приобретает у независимых поставщиков продовольственные товары и затем реализует их через «Светофор». В ходе разбирательства УФАС выяснилось, что условия компания может нарушать Закон о государственном регулировании торговой деятельности (п. 1 ч.1 ст. 13).

«Часть поставщиков поставлена в неравные условия, которые влекут необоснованные экономические затраты. В частности, у некоторых договоры предусматривают выплату премии за реализацию продукции. У других включены условия о возврате за счет поставщика нереализованного товара», — отметили в управлении.

По данным Rusprofile, ООО «Вест Логистик» зарегистрировано в 2019 году в Воронеже для деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Дмитрий Копнин. Выручка в 2024 году составила 911 млн руб. (+57%), чистая прибыль — 1,1 млн руб. (+104%).

Компанию контролирует московское АО «Лайнкомм», данные об учредителях которого отсутствуют в ЕГРЮЛ. Гендиректор — Валерий Яковлев, являющийся бывшим собственником воронежского ООО «Торгсервис 36» (местное юрлицо «Светофора»). В марте общество привлекли к ответственности за множественные нарушения реализации продуктов питания.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «На "Светофоре" зажегся красный».

Анна Швечикова