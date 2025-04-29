Главные новости 29 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области не удалось передать право пользования участком «Западный 1» Верхоломовского песчаного карьера. Организованный аукцион был объявлен несостоявшимся из-за несоответствия единственной заявки необходимым критериям.

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший оперуполномоченный одного из отделений по борьбе с экономическими преступлениями. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

В магазины и социальные учреждения донского региона поставили семь тонн сливочного масла, потенциально опасного для здоровья и жизни людей.

Правительственная комиссия передала в собственность «ДОМ.РФ» 13 объектов культурного наследия Ростовской области для восстановления с потенциалом для современного использования.

Южная оперативная таможня выявила неуплату 16 млн рублей платежей за ввоз в регион около 1,5 тысячи тонн фруктозы.

На Дону отменили проведение в этом году в станице Вешенская традиционного фестиваля «Шолоховская весна». Такое решение власти Ростовской области приняли из-за оперативной обстановки и для обеспечения безопасности.

Организаторы единственной в Ростовской области недели моды Don Fashion Week объявили о прекращении проекта. Причина – отсутствие финансовой поддержки со стороны региональных властей.