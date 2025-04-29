Донские магазины и соцучреждения получили 7 тонн опасного масла

В Ростовской области в магазины и социальные учреждения поставили 7 т. сливочного масла, потенциально опасного для здоровья и жизни. Продукцию привезли из Батайска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что предположительно продукт прибыл из Тульской области. Батайские ООО «Мегамол» и ООО «Супер Милк» получили от ООО «Ясногорский дом молока» 7 т. масла в фасовке по 20 кг. После переупаковки началась поставка товара в областные магазины и учреждения.

В настоящее время материалы переданы в батайскую прокуратуру, Роспотребнадзор и Центр развития перспективных технологий. Россельхознадзор добивается изъятия масла из оборота и остановки продаж. Производственные сертификаты уже аннулированы.

Мария Хоперская