«Дом.РФ» получил в собственность 13 объектов культурного наследия Дона

Правительственная комиссия передала в собственность «ДОМ.РФ» 13 объектов культурного наследия Ростовской области для восстановления с потенциалом для современного использования. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На данный момент в каталоге объектов донского края находится 12 памятников регионального значения и один – муниципального. В Ростове-на-Дону переданы здание Невского домовладельческого общества, дом В.М. Тер-Крикорова, где жил архитектор М.В. Григорян, домовладение М.И. Шалаева, доходный дом А.К. Науменко, А.Г. Гудермана, наследников В.Р. Максимова, Клуб приказчиков, особняк Г.Ф. Трестера, в Таганроге - доходные дома П.С. Дастича и Г.Е. Бетулинского, в Шахтах - здание начального училища на Власовском руднике товарищества «Е.Т.Парамонова сыновья». Еще два объекта, которые ждут реставрации, расположены станице Елизаветенской — это мужская и женская церковно-приходские школы.

Для организации восстановительных работ объекты были переданы в управление «ДОМ.PФ». Компания проводит торги, по итогам которых ОКН передаются инвесторам для последующей реставрации. Решение по объектам на территории Ростовской области пока отсутствует. На сайте правительства отмечается, что завершить реставрацию всех памятников должны к 2030 году.

Константин Соловьев