Донские власти не смогли реализовать на торгах песчаный карьер
В Ростовской области не удалось передать право пользования участком «Западный 1» Верхоломовского песчаного карьера. Организованный аукцион был объявлен несостоявшимся из-за несоответствия необходимым критериям единственной поданной заявки. Региональное Министерство природных ресурсов, выступившее организатором торгов, надеялось на активное участие потенциальных недропользователей, но ожидаемой конкуренции не произошло, сообщает ИА «Интерфакс».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По информации источника, изначально правительство намеревалось отдать территорию под геологическое исследование, последующую разработку и добычу песка. Оцениваемый резерв класса А+С2 составлял 4,7 млн куб м. Такой объем ресурсов гарантировал стабильное обеспечение строительного сектора области на протяжении многих лет, а срок действия лицензии для победителя устанавливался на 25 лет.
Начальная цена была установлена в размере 4,5 млн руб., а минимальное увеличение цены – около 0,5 млн руб. Вопреки выгодным условиям, интереса со стороны организаций почти не наблюдалось: единственный участник не соответствовал условиям конкурсной документации. В итоге комиссия отклонила его заявку, и аукцион признали несостоявшимся.