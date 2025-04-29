Донские власти не смогли реализовать на торгах песчаный карьер

В Ростовской области не удалось передать право пользования участком «Западный 1» Верхоломовского песчаного карьера. Организованный аукцион был объявлен несостоявшимся из-за несоответствия необходимым критериям единственной поданной заявки. Региональное Министерство природных ресурсов, выступившее организатором торгов, надеялось на активное участие потенциальных недропользователей, но ожидаемой конкуренции не произошло, сообщает ИА «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации источника, изначально правительство намеревалось отдать территорию под геологическое исследование, последующую разработку и добычу песка. Оцениваемый резерв класса А+С2 составлял 4,7 млн куб м. Такой объем ресурсов гарантировал стабильное обеспечение строительного сектора области на протяжении многих лет, а срок действия лицензии для победителя устанавливался на 25 лет.

Начальная цена была установлена в размере 4,5 млн руб., а минимальное увеличение цены – около 0,5 млн руб. Вопреки выгодным условиям, интереса со стороны организаций почти не наблюдалось: единственный участник не соответствовал условиям конкурсной документации. В итоге комиссия отклонила его заявку, и аукцион признали несостоявшимся.

Валентина Любашенко