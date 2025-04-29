В Ростове бывшего оперуполномоченного осудят за получение взятки

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший оперуполномоченный одного из отделений по борьбе с экономическими преступлениями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2024 года полицейский потребовал и получил от предпринимателя 320 тыс. руб. за невыявление нарушений в деятельности организации. После совершения «сделки» взяткодатель обратился к правоохранителям и сообщил о случившемся.

В отношении сотрудника полиции избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская