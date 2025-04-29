В Ростовской области в этом году отменили фестиваль «Шолоховская весна»

В станице Вешенской Ростовской области отменили фестиваль «Шолоховская весна» в 2025 году. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что решение было принято из-за оперативной обстановки и для обеспечения безопасности. Так, во время мероприятий в честь 80-летия Победы за общественным порядком будут следить порядка 3 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, военнослужащих и курсантов, а также более 1 тыс. дружинников.

По всей Ростовской области состоится порядка 300 просветительских и культурных событий (в том числе фестивали, конкурсы, выставки, чтения, концерты, открытые уроки), большая часть из них — в мае.

Мария Хоперская