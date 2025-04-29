Минэкономразвития и Don Fashion Week: разные взгляды на поддержку модной индустрии
Организаторы единственной в Ростовской области недели моды Don Fashion Week объявили о прекращении проекта из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны региональных властей. Супруги Виктория и Владимир Дудниковы, в разговоре в «Ъ-Ростов» пояснили, что теперь планируют перенести свою деятельность в другой регион, где им пообещали помощь.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Некоторые ростовские дизайнеры обращались в городской центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», чтобы получить софинансирование для участия в Don Fashion Week. Но в помощи дизайнерам отказали из-за того, что они не входят в кластер легкой промышленности, пояснила Виктория Дудникова «Ъ-Ростов».
В Минэкономразвития взаимодействие с организаторами «Модной недели» прокомментировали следующим образом: «На уровне руководства Минэкономразвития области были проведены встречи с заявителем, в ходе которых разъяснены порядок и механизм предоставления государственной поддержки в рамках действующего законодательства».
Среди предложенных мер содействия чиновники назвали включение в один из промышленных кластеров области, софинансирование до 80% расходов на участие дизайнеров в модном показе с лимитом в 140 тыс. руб., а также льготный микрозаем до 5 млн руб.
В качестве примеров поддержки модной индустрии в ведомстве упомянули фестиваль «Мой бизнес. Наши маркет» и форум креативных индустрий «Креаторика», куда приглашают региональных дизайнеров и производителей.
Последний показ Don Fashion Week состоялся с 25 по 27 апреля 2025 года. До этого мероприятие проводилось в Ростове дважды в год — весной и осенью.