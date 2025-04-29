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Южная таможня раскрыла неуплату 16 млн рублей платежей за ввоз фруктозы

Южная оперативная таможня выявила неуплату 16 млн руб. платежей за ввоз около 1,5 тыс. т. фруктозы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, на протяжении трех лет московская компания импортировала «фруктозу химически чистой». Фирма указывала в декларациях, что товар поставляется в качестве сырья для производства диабетического питания со льготной ставкой НДС 10%. Однако оперативники установили, что ввозимая по контрактам с иностранными поставщиками фруктоза фактически не использовалась в производстве.

В отношении генерального директора компании, 63-летнего жителя Москвы, возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ), которое передали в суд.

Константин Соловьев

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