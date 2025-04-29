Главные новости за 29 апреля. Сочи

Строительство теплиц для бананов на территории КФХ «Ачигварское озеро» идет в плановом режиме. Сейчас готовность объектов составляет не менее 30%.

Морская вода в Сочи достигнет комфортной для купания температуры в +22 градуса не раньше июня. В майские праздники в курортных регионах России температура будет держаться в пределах нормы.

Перед майскими праздниками спрос на организацию корпоративов «под ключ» вырос втрое по сравнению с предыдущим месяцем. Интерес к услугам ведущих увеличился в два раза.

С начала 2025 года через морской порт Туапсе под контролем Россельхознадзора поступило почти 127 тыс. т подкарантинной продукции — на 3,8% меньше, чем годом ранее. 106,85 т продукции были обеззаражены, еще 8,15 т — возвращены экспортеру.

Галина Москалева покинет должность заместителя главы Сочи. До назначения госпожа Москалева работала директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал сочинского бизнесмена Артура Мелкояна выплатить 188,5 тыс. руб. за незаконное использование музыкальных произведений.

Стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сочи увеличилась на 15% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на земельные наделы вырос на 20%.