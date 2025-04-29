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Сочинский бизнесмен выплатит компенсацию за нелегальное использование музыки

Арбитражный суд Краснодарского края обязал сочинского бизнесмена Артура Мелкояна выплатить 188,5 тыс. руб. за незаконное использование музыкальных произведений. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Иск в суд подала Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), действующая от имени правообладателей.

Согласно судебному решению, предприниматель должен выплатить компенсации нескольким компаниям. Среди них: АО «КОПИРУС» за треки Stronger и I Love It, ООО «Музыкальная лаборатория» и АО «КОПИРУС» за композицию Bananza (Belly Dancer), ООО «Музыкальное издательство Рэй рекордс» за песни Djadja и «Светлая музыка», ООО «Коала мьюзик» за 99 Problems, АО «СОКС МЬЮЗИК» за «Баккара», ООО «СП ДИДЖИТАЛ» за «Джадуа» и ИП Татьяне Липницкой за «Были танцы».

За каждое нарушение суд назначил компенсацию в размере 14,5 тыс. руб. Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу через пятнадцать дней, если не будет подана апелляционная жалоба.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», Артур Мелкоян является владельцем ООО «Комбинат питания», которое занимается деятельностью парков отдыха и пляжей в Сочи.

Лия Пацан

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