Море в Сочи прогреется до комфортной для купания температуры не раньше июня

Морская вода в Сочи достигнет комфортной для купания температуры в +22 градуса не раньше июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

«Купальный сезон в Сочи не начинается даже в конце мая, только в начале июня. Каждый человек, конечно, сам будет выбирать, в какой воде купаться. Но все-таки температура 22 градуса, которую определили врачи как комфортную для детей, она будет достигнута только в первой половине июня, не раньше»,— цитирует агентство господина Вильфанда.

Метеоролог прогнозирует, что в майские праздники в курортных регионах России температура будет держаться в пределах нормы. В Сочи ночью воздух прогреется до +10...12 градусов, а днем — до +20. В ближайшие дни осадков на курорте не предвидится.

По данным синоптика, на территории Краснодарского края термометры покажут около +18 градусов тепла, а к 4-6 мая воздух прогреется выше +20 градусов.

Мария Удовик