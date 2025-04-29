Через порт Туапсе доставили более 126 тысяч тонн подкарантинной продукции

С начала 2025 года через морской порт Туапсе под контролем Россельхознадзора поступило почти 127 тыс. т подкарантинной продукции — на 3,8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около 70% всех поставок составили фрукты — 89,8 тыс. т. В основном это мандарины, апельсины, лимоны, гранаты, яблоки, груши и виноград. Импорт свежих овощей, таких как томаты, огурцы, перцы и кабачки, составил 37 тыс. т. Большая часть продукции поступила из Турции.

В ходе лабораторных проверок специалисты Россельхознадзора обнаружили в продукции 11 случаев заражения средиземноморской плодовой мухой. Это опасный вредитель, который наносит серьезный ущерб урожаю фруктов и овощей.

Согласно правилам Евразийского экономического союза, зараженная продукция подлежит обеззараживанию, уничтожению или возврату в страну происхождения. В результате 106,85 т продукции были обеззаражены, еще 8,15 т — возвращены экспортеру.

Средиземноморская плодовая муха способна уничтожить от 80 до 100% урожая винограда, персиков, абрикосов, груш, цитрусовых и овощей, что делает ее особенно опасной для сельского хозяйства.

Мария Удовик