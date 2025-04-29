Цены на земельные участки в Сочи выросли на 15% за год

Стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сочи увеличилась на 15% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на ведущего эксперта-аналитика компании «Этажи» в Сочи Виктора Быкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным аналитика, спрос на земельные наделы вырос на 20%, в то время как предложение сократилось на 12%. Главной причиной такой динамики господин Быков назвал активность инвесторов, которые приобретают землю для возведения курортной недвижимости.

«Продолжающееся повышение цен на участки под ИЖС обусловлено структурными изменениями предложения и сохранением высокого спроса»,— отметил специалист.

Одним из факторов растущей популярности земли стало распространение модульных домов. По словам эксперта, такое жилье с ремонтом и террасой обходится в четыре раза дешевле студии аналогичной площади без отделки. Все чаще фиксируются случаи коллективной покупки крупных участков для размещения нескольких модульных строений. Нередко территорию арендуют по цене 5–7 тыс. руб. в месяц.

В Краснодаре также наблюдается удорожание земельных участков. В столице Кубани их стоимость поднялась на 8% в первом квартале 2025 года по сравнению с январем—мартом 2024 года. Господин Быков связывает это с инвестиционной привлекательностью региона и совершенствованием инфраструктуры районов ИЖС.

В отличие от Сочи, в Краснодаре предложение земель выросло на 10% благодаря освоению пригородных зон и появлению новых территорий под коттеджные поселки. Уровень спроса в городе повысился на 12% в годовом выражении, но не изменился относительно четвертого квартала 2024 года.

Мария Удовик