Главные новости к утру 29 апреля

Ближе к майским каникулам, когда россияне в большинстве своем традиционно отправляются на дачу, спрос на саженцы и семена сократился. Причиной этому могло стать как повышение цен на такую продукцию, так и нестабильная погода в середине весны, когда граждане планируют работы на загородных участках.

Как стало известно «Ъ», в аппарате правительства подвели итоги эксперимента по упрощению и автоматизации внутреннего документооборота, показав 14% экономии трудозатрат в подготовке правительственных законопроектов. Ресурсы и интерес к задаче у чиновников появились после доведения исполнительской дисциплины до стопроцентной результативности — «пилот» по комплексной оптимизации законопроектной работы стартовал по ее достижении, с начала 2025 года.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если русско-украинский конфликт не прекратится, Украина проиграет. По его словам, если военные действия продлятся еще несколько лет, то они могут перерасти в ядерную войну. Об этом он сообщил в интервью основателю Turning Point USA Чарли Кирку.

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале показали суммарную выручку в 37,6 млрд руб. при росте на 16,4% год к году. Эксперты связывают тренд с адаптацией компаний и их ориентацией на повышение маржинальности.

Высокая туристическая активность на предстоящих майских праздниках и опережающий рост спроса на пятизвездные отели привели к увеличению средней стоимости ночи в российских средствах размещения на 19% год к году. Несмотря на высокую конкуренцию с зарубежными направлениями, около 70% туристических поездок осуществляются внутри страны.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал следующие 2-4 дня «решающими» в конфликте Индии и Пакистана. Ранее господин Асиф заявил, что военное вторжение Индии на территорию страны «неизбежно». «Если что-то должно произойти, это произойдет через два-три дня», — сказал он. — Существует непосредственная угроза».