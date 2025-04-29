Вэнс допустил ядерную эскалацию при продолжении конфликта РФ и Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если русско-украинский конфликт не прекратится, Украина проиграет. По его словам, если военные действия продлятся еще несколько лет, то они могут перерасти в ядерную войну. Об этом он сообщил в интервью основателю Turning Point USA Чарли Кирку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

«Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Тем не менее, вице-президент рассказал, что настроен более оптимистично, чем две недели назад, а две недели назад был более оптимистичен, чем двумя месяцами ранее.

Ранее Владимир Путин объявил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. На фоне этого президент США Дональд Трамп снова призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров. По словам пресс-службы Белого дома, господин Трамп разочарован лидерами обеих стран, но все еще оптимистично настроен по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.