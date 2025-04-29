Министр обороны Пакистана назвал «решающими» ближайшие дни в конфликте с Индией

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал следующие 2-4 дня «решающими» в конфликте Индии и Пакистана. Его слова приводит пакистанская газета Dawn. Ранее господин Асиф заявил, что военное вторжение Индии на территорию страны «неизбежно».

«Если что-то должно произойти, это произойдет через два-три дня», — сказал он. — Существует непосредственная угроза».

Господин Асиф добавил, что войну «можно предотвратить», и что Китай, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива работают, чтобы не допустить возникновения конфликта.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля боевики открыли огонь по туристам в индийском штате Джамму и Кашмир. Погибли 26 человек. Индия обвиняет в теракте Пакистан, тот, в свою очередь, заявляет о своей непричастности и требует независимого расследования.

О том, что пишут мировые СМИ о возможной новой войне между Индией и Пакистаном — в обзоре «Ъ».