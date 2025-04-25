Главные новости за 25 апреля. Сочи

Турецкий циклон испортит начало мая в Сочи. Конец апреля и первая половина праздников пройдут с преобладанием дождливой и прохладной погоды.

Акватории Сочи и федеральной территории Сириус остаются чистыми и не пострадали от нефтяного загрязнения, возникшего у берегов Анапы. Купание в море безопасно для отдыхающих.

Сотрудники ФСБ России задержали в Сочи гражданина Румынии, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сочи готовится принять около 350 тыс. отдыхающих в майские праздники, загрузка гостиниц составит 80%, а турпоток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом.

В Сочи 13-летний школьник скончался после отравления неизвестным веществом. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили газовый баллончик для портативных приборов.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на федеральной территории Сириус на предстоящих выходных. В Сочи ожидают туман и дожди.

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» совместно с коллегами из Мурманска и Казани нашли способ улучшить прочность рыбного желатина при его термической обработке. Это открывает новые возможности для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей.