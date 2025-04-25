Эксперт: акватории Сочи и Сириуса безопасны для купания

Акватории Сочи и федеральной территории Сириус остаются чистыми и не пострадали от нефтяного загрязнения, возникшего у берегов Анапы. Купание в море безопасно для отдыхающих, рассказали «Ъ-Сочи» в компании SR Data.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

«После катастрофы в Анапе на космических снимках было отчетливо видно, как появился мазут и как он распространялся, а также точки сильного загрязнения»,— сообщил генеральный директор SR Data Игорь Кожелин.

По его словам, в декабре и январе эксперты компании проводили систематический анализ движения нефтяных пятен. «Из исследования было видно, что за все это время мазут не достиг акваторий Сочи и федеральной территории Сириус»,— отметил господин Кожелин.

В феврале специалисты разработали модель прогнозирования дальнейшего распространения загрязнения. Она показала небольшой риск попадания мазута на побережье Сириуса и Сочи в конце апреля, но только при условии сильных штормов вблизи места катастрофы.

«К счастью, данные события не произошли, и космические снимки за март-апрель явно показывают, что акватория осталась чистой. На сегодняшний день купаться здесь безопасно»,— подчеркнул глава компании.

Однако, как отметил господин Кожелин, в отношении Анапы прогнозы сбылись. В марте и начале апреля мазут снова появился на поверхности и достиг берегов. По мнению специалиста, скорее всего, дополнительно протечку дали остатки контейнеров, которые затонули в море и не были найдены.

Разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря произошел после того, как 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. В результате инцидента около 8 тыс. т нефти оказались в море.

Мария Удовик