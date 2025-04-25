Ученые из «Сириуса» улучшили свойства рыбного желатина для производства лекарств

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» совместно с коллегами из Мурманска и Казани нашли способ улучшить прочность рыбного желатина при его термической обработке. Это открывает новые возможности для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На сегодняшний день чаще используются свиной и говяжий желатин. Он имеет более высокую температуру плавления и широко применяется в пищевой промышленности, а также при создании лекарств и биодобавок, пояснили в пресс-службе. Вместе с тем при переработке рыбы неиспользованными остаются порядка 30% отходов, которые могут быть пригодны для изготовления желатина и удешевить производственный процесс.

«Проблема была решена путем комбинирования рыбного желатина с натуральными полисахаридами — каррагинаном, альгинатом и хитозаном. Эти вещества усиливают связи между молекулами желатина, делая его более устойчивым к нагреванию и подходящим для создания прочных гелей»,— отметил собеседник «Ъ-Сочи».

Как отметил руководитель направления «Биоматериалы» Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус» Дмитрий Иванов, рыбный желатин быстрее переваривается, поэтому из него можно делать биокапсулы для лекарств. Это позволит препаратам быстрее попадать в организм и достигать своей цели.

Александра Каверина