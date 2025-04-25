ФСБ задержала в Сочи румынского разведчика, собиравшего данные о ПВО

Сотрудники ФСБ России задержали в Сочи гражданина Румынии, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом 25 апреля сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ФСБ России сообщила о задержании 23-летнего гражданина Румынии, который, по данным спецслужб, собирал и передавал информацию о системах ПВО в Сочи для украинских властей.

В обмен на эту деятельность украинские спецслужбы предложили ему помощь в безопасном выезде из России и возможность присоединиться к добровольческому формированию ВСУ для участия в конфликте против России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), которое сейчас находится в стадии расследования.

Мария Удовик