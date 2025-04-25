В Сочи 13-летний школьник скончался после отравления неизвестным веществом

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели подростка в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в понедельник, 21 апреля 2025 года, около 23:00 на площади в Центральном районе города 13-летний ученик седьмого класса употребил неизвестное вещество, после чего потерял сознание и умер.

На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили газовый баллончик для портативных приборов. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, которую пока специалисты не завершили.

В рамках проверки надзорное ведомство оценит, как уполномоченные органы, в том числе образовательные учреждения, исполняли требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также будет проверено соблюдение предпринимателями и юридическими лицами закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», запрещающего продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

Мария Удовик