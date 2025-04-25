Лавров в эфире CBS иронично ответил на вопрос о визите Уиткоффа в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на вопрос американской телеведущей, состоится ли сегодня, 25 апреля, визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — сказал глава МИДа в эфире CBS.

О том, что переговоры господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным состоятся 25 апреля, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. Белый дом и Кремль сообщали, что спецпосланник планирует приехать в Россию на этой неделе, но не называли точную дату.

Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Они обсуждали российско-украинский конфликт, в том числе территориальные вопросы.

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