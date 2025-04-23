Axios: Уиткофф встретится с Путиным 25 апреля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщил Axios со ссылкой на источник. Белый дом и Кремль подтверждали, что господин Уиткофф планирует приехать в Россию на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

22 апреля о визите Стива Уиткоффа в Москву сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Позднее Белый дом уточнил, что господин Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным.

СМИ писали, что Стив Уиткофф планирует приехать в Россию после переговоров в Лондоне американских, украинских и европейских чиновников. При этом сам спецпосланник американского президента, а также госсекретарь США Марко Рубио в британскую столицу не поехали из-за отказа Украины обсуждать территориальные вопросы на данном этапе.

Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе территориальные вопросы.

О попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян