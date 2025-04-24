Главные новости за 24 апреля. Сочи

Интерес к загородной недвижимости в Сочи продолжает снижаться — весной 2025 года число запросов на покупку домов оказалось на 12% ниже, чем год назад. Средняя стоимость объектов в апреле составила 38 млн руб.

Предложение квартир и апартаментов со сдачей в 2025 году в Сочи уменьшилось на 35,7% за первые четыре месяца. В абсолютных показателях число доступных вариантов снизилось более чем на 1,1 тыс. единиц.

Синоптики предупредили о возможном тумане на территории Сочи и на федеральной территории Сириус 25 апреля 2025 года. В этот же день утром и днем прогнозируются сильные дожди с грозами.

ФК «Сочи» и «Краснодар» пока не согласились предоставить свои арены новороссийскому «Черноморцу» в случае выхода команды в Российскую премьер-лигу. Это единственная проблема клуба на пути в премьер-лигу.

Следственные органы ОМВД России по федеральной территории Сириус предъявили обвинение 29-летнему жителю Сахалинской области, который похитил 3 млн руб. у шести россиян через фальшивые объявления о продаже гаджетов.

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа сообщил о планах расширения воздушного сообщения с Сухумом. По его словам, прямые рейсы могут связать столицу Абхазии не только с Москвой, но и с Санкт-Петербургом, городами Урала, Сибири, Поволжья и юга России.

Полиция Сочи разыскивает участников массовой драки на улице Пластунской, в результате которой 35-летний мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован. Проводится проверка.