СМИ: стадионы Сочи и Краснодара не примут «Черноморца» в случае выхода в РПЛ

ФК «Сочи» и «Краснодар» пока не согласились предоставить свои арены новороссийскому «Черноморцу» в случае выхода команды в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Домашний стадион «Черноморца», построенный в 1930 году, не соответствует требованиям для проведения матчей РПЛ. Руководство новороссийского клуба рассматривает варианты реконструкции существующей площадки или строительства нового спортивного объекта, однако реализация этих планов в ближайшее время маловероятна.

Для выступления в высшем дивизионе «Черноморцу» необходимо проводить встречи на другом стадионе Краснодарского края. Критериям РПЛ соответствуют только две арены региона — домашние площадки «Сочи» и «Краснодара».

По информации «Чемпионата», новороссийскому клубу пока не удалось договориться о выступлении на этих стадионах, «позитивных сигналов по этому вопросу не поступало». Если ситуация не изменится, «Черноморец» не сможет пройти процедуру лицензирования. Источник издания отмечает, что это единственная проблема клуба на пути в премьер-лигу.

Мария Удовик