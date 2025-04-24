Спрос на загородные дома в Сочи за год снизился на 12%

Интерес к загородной недвижимости в Сочи продолжает снижаться — весной 2025 года число запросов на покупку домов оказалось на 12% ниже, чем год назад. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе платформы «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость полноценных загородных домов в Сочи в апреле 2025 года составила 38 млн руб. Минимальная цена составляет 16 млн руб.

Динамика цен за последний квартал показала снижение на 2%, однако в годовом выражении наблюдается небольшой рост на 1%. За пятилетний период стоимость жилья увеличилась в 1,6 раза. Стагнацию цен в течение года аналитики платформы связывают с эффектом высокой базы и общим спадом спроса на загородную недвижимость.

Потенциальный спрос на рынке загородного жилья в Сочи весной 2025 года оказался на 12% ниже прошлогодних показателей, а по сравнению с 2023 годом сократился на 17%. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции в ближайшие месяцы.

Несмотря на падение интереса покупателей, продавцы неохотно идут на снижение цен. «Большая часть продавцов готовы ждать своего покупателя»,— отмечают аналитики рынка. Такое поведение объясняется восприятием объектов как уникальных активов — загородных домов в единственном российском круглогодичном курорте.

Негативное влияние на рынок оказывают логистические ограничения и неблагоприятный информационный фон после декабрьской аварии с нефтетанкерами, повлекшей загрязнение Черного моря. Общероссийские факторы, включая ужесточение условий семейной ипотеки, также сказываются на сочинском рынке, хотя и в меньшей степени.

Ключевыми факторами ценообразования выступают видовые характеристики участка, качество постройки, площадь территории, наличие корректно оформленных документов и близость к объектам инфраструктуры. В отличие от крупных агломераций, для покупателей сочинской недвижимости важнее не близость к центру города, а удобство выезда на основные трассы.

Стоимость посуточной аренды домов в Сочи сейчас составляет 12 тыс. руб., что на 7% выше показателей прошлого года и на 17% больше, чем три года назад. Долгосрочная аренда обойдется в 195 тыс. руб. ежемесячно. При этом отмечается снижение ставок длительной аренды на 8% за год, хотя за трехлетний период наблюдается рост на 25%. В целом арендные ставки в Сочи растут медленнее, чем в среднем по стране.

Мария Удовик